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Il Napoli spinge per Mario Gila: Lucca o Ngonge per la Lazio e raddoppio dell'ingaggio

Il Napoli spinge per Mario Gila: Lucca o Ngonge per la Lazio e raddoppio dell'ingaggio TUTTOmercatoWEB
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Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 11:08Serie A

In attesa di annunciare mister Massimiliano Allegri, il Napoli continua a lavorare sugli acquisti e, in particolar modo, spinge per Mario Gila. Il centrale spagnolo della Lazio è considerato il profilo ideale per aggiungere qualità, fisicità ed esperienza a un reparto che, almeno sulla carta, appare già ben strutturato. Il ds Manna - scrive La Gazzetta dello Sport - è convinto che possano aprirsi margini interessanti nelle prossime settimane.

La posizione della Lazio, almeno ufficialmente, non è cambiata. Claudio Lotito continua a valutare il difensore intorno ai 30 milioni di euro, una richiesta elevata che trova spiegazione anche negli accordi sottoscritti al momento dell'acquisto dal Real Madrid. Il club spagnolo, infatti, ha diritto al 50% dell'incasso derivante da una futura cessione del giocatore, circostanza che spinge la società biancoceleste a mantenere alte le proprie pretese economiche. Dal canto suo, Gila avrebbe già aperto alla possibilità di trasferirsi in azzurro. Il centrale è affascinato dall'opportunità di giocare la Champions League e di entrare a far parte di un progetto che punta a restare protagonista nella corsa ai vertici del campionato. Il Napoli, inoltre, sarebbe pronto a garantirgli un significativo adeguamento dell'ingaggio rispetto all'attuale stipendio percepito alla Lazio (da 1,1 milioni attuali a 2,2).

Per trovare un accordo tra i club occhio alle possibili contropartite tecniche. Tra i nomi che potrebbero interessare ai biancocelesti ci sono Lorenzo Lucca, rientrato dal prestito al Nottingham Forest, e Cyril Ngonge, già accostato in passato alla Lazio.

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