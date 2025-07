Ufficiale Bergamaschi è della Roma. Nella passata stagione ha vinto lo scudetto con la Juve

Dopo una stagione Valentina Bergamaschi saluta la Juventus e si trasferisce alla Roma. È ufficiale la sua cessione a titolo definitivo al club giallorosso a partire dalla stagione 2025/2026.

Questo il comunicato della Juventus: "Arrivata la scorsa estate in bianconero, dopo sei stagioni al Milan, Valentina nella stagione da poco conclusa è scesa in campo 33 volte – tra tutte le competizioni – trovando la via della rete in cinque occasioni, di cui quattro in campionato e una in UEFA Women's Champions League. Bergamaschi sveste la nostra maglia dopo avere vinto due trofei: Scudetto e Coppa Italia. Quest'estate, poi, l'esperienza con l'Italia all'Europeo in Svizzera nel quale è scesa in campo nel corso della ripresa del match contro il Portogallo, il secondo della fase a gironi. In bocca al lupo per il futuro, Valentina!".

Questi invece la nota con cui il club giallorosso annuncia l'arriva di Bergamaschi: "L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Valentina Bergamaschi. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2028. Utilizzata prevalentemente come esterna di fascia, Bergamaschi ha giocato nell'ultima stagione nella Juventus laureandosi campionessa d'Italia. Precedentemente, dal 2018 al 2024, era stata un punto di forza del Milan collezionando oltre 100 presenze ufficiali. Nata nel 1997 a Varese, conta anche 64 presenze e 8 reti con la nazionale azzurra, facendo parte inoltre della rosa dell'Europeo di Svizzera del 2025. Per questo nuovo capitolo della carriera, Valentina ha scelto la maglia numero 23. Benvenuta alla Roma, Valentina!".