Napoli, Stellini scherza in un pub: "Pensate a fare i panini, la matematica non ci condanna"

Curioso episodio che si è verificato in un pub di Macerata Campania, nel Casertano, dove Cristian Stellini si è recato per mangiare. Il viceallenatore del Napoli ha scherzato parlando con i titolari sull'esito del campionato di Serie A, come riportato da Il Mattino: "Lo scudetto? Voi pensate a fare i panini, la matematica non ci condanna ancora e noi pensiamo alle partite, state senza pensieri...".

Il calendario del Napoli da qui al termine della stagione prevede partite non troppo impegnative: Parma, Lazio, Cremonese, Como, Bologna, Pisa e Udinese. L'obiettivo di Antonio Conte e del suo staff è quello di totalizzare 21 punti, solo così può sperare di trionfare per il secondo anno consecutivo con il club partenopeo. L'Inter dal canto suo invece sfiderà Como, Cagliari, Torino, Parma, Lazio, Hellas Verona e Bologna.