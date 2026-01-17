Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli, Stellini: "Ci servono giocatori nell'immediato. 9 gare a gennaio: calendario fatto male"

Oggi alle 20:36Serie A
Paolo Lora Lamia

Il vice di Conte al Napoli Cristian Stellini ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Sassuolo vinto 1-0 e valido per la 21^ giornata di Serie A.

Cosa sta succedendo con i giocatori che sono stati sostituiti?
"Le valutazioni verranno fatte nei prossimi giorni, a parte Elmas che aveva giramenti di testa per uno stato influenzale. Per Politano e Rrahmani, le valutazioni verranno fatte nei prossimi giorni. C'è felicità per la vittoria, grossi complimenti alla squadra perché è in una situazione difficile che continuiamo a vivere. Può darsi che perdiamo altri due giocatori per le prossime gare. Credo che il Napoli sia l'unica squadra italiana a giocare 9 partite nel mese di gennaio: anche il calendario è stato probabilmente fatto male, non è possibile avere in 28 giorni 9 partite. A mia memoria non è successo".

Come si gestisce questa cosa a livello di gruppo?
"A livello di testa i giocatori ci sono, vanno in campo e sanno lottare, soffrire e fare anche buone prestazioni. Dal punto di vista fisico è difficile, giocare a distanza di 72 ore da un'altra partita quando ti va bene non è semplice. In più aggiungiamo che numericamente non siamo tanti. Anche con la società ci sarà un discorso da fare: abbiamo bisogno nell'immediatezza di giocatori".

Servono delle cessioni per poi acquistare in ruoli in cui siete messi peggio?
"Credo proprio di sì, se alcuni giocatori non vengono utilizzati numericamente abbiamo bisogno di inserirne di diversi altrimenti andiamo a pescare nella Primavera".

Dove siete più corti?
"Numericamente siamo giusti in difesa e a centrocampo, mentre in attacco non stiamo cambiando molto. Aspettiamo che rientri Neres, gli altri non sappiamo quando rientrano. Abbiamo bisogno di giocatori, le partite sono tantissime: dopo aver giocato 4 partite in 9 giorni, ne dovremo giocare 3 partite in 6 giorni. A gennaio non è semplice, ma sono interventi che andranno fatti".

