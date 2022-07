Napoli su Milenkovic se parte Koulibaly? L'idea di De Laurentiis, ma l'Inter è in pole

Nikola Milenkovic chiave per sbloccare il futuro di Kalidou Koulibaly? Secondo Sky, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ne avrebbe parlato con Fali Ramadani, agente di entrambi i difensori. In caso di partenza del senegalese, i partenopei sarebbero interessati al serbo della Fiorentina. Che però è da tempo molto vicino all'Inter, intenzionata a portarlo alla corte di Inzaghi come erede di Skriniar.