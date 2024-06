Napoli, Sudakov resta nel mirino per la mediana. Ma c'è concorrenza dalla Premier League

La prossima estate, in casa Napoli, sarà quella della ricostruzione, come ha dichiarato Aurelio De Laurentiis nell'ultima conferenza stampa un paio di settimane fa. Tante saranno le pedine che cambieranno nello scacchiere azzurro, a cominciare dal centrocampo, in virtù della partenza già programmata di Piotr Zielinski, in scadenza di contratto e promesso sposo all'Inter, oltre che agli addii di Hamed Junior Traoré (non sarà riscattato dal Bournemouth) e di Diego Demme (in scadenza di contratto).

Obiettivo Sudakov

Stando a quanto riferito da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna spingono per l’ingaggio di Georgiy Sudakov, ma per la stella ucraina dello Shakhtar Donetsk - valutata oltre 50 milioni di euro - si fanno sempre più insistenti le sirene della Premier League, una destinazione che anche il giocatore stesso potrebbe preferire. Diverse squadre inglesi hanno già sondato il terreno e ad oggi è più probabile un suo sbarco in UK piuttosto che in Italia.