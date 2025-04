Sudakov, l'ex tecnico: "Adatto al Napoli o a qualsiasi squadra. Sarà un leader"

Il nome del fantasista dello Shakhtar Donetsk, Georgiy Sudakov, continua ad essere un obiettivo caldo del Napoli, accostato nuovamente anche alla Juventus nelle scorse ore, soprattutto dopo l'intervista che il giocatore stesso ha rilasciato a TuttoMercatoWeb negli scorsi giorni, dove ha decisamente aperto le porte ad un approdo in Italia.

Ai microfoni di Sportitalia è intervenuto l'allenatore portoghese Fernando Valente, che ha allenato Sudakov ai tempi delle giovanili dello Shakhtar Donetsk. Queste le sue parole su un eventuale approdo del giocatore alla corte di Antonio Conte: "Penso che Sudakov sarà sempre un buon investimento, perché l'evoluzione che ha avuto allo Shakhtar e nella nazionale ucraina dimostra che sarà un leader in futuro. E che, oltre a usare la sua creatività per fare la differenza, ha una qualità non molto comune nei giocatori creativi: la sua costanza di rendimento ad alto livello. Ecco perché penso che al Napoli o in qualsiasi altra grande squadra, Sudakov sarà sempre un punto di riferimento creativo al servizio del collettivo".

Una battuta poi anche sul suo connazionale Joao Felix: "João Félix è un grande talento che non ha ancora trovato il contesto ideale per esprimere il suo talento con maggiore continuità. Penso anche che João abbia lasciato il Portogallo troppo presto e non fosse mentalmente preparato per una squadra come l'Atlético Madrid, non riuscendo mai a imporre il suo gioco, il che è stata una grande delusione per lui, perché è stato costretto a rimanere in panchina. È stato ceduto in prestito ad altri club, ma nonostante ciò non è mai riuscito a giocare con continuità, né al Barcellona, ​​né al Chelsea, né ora al Milan... Credo che in futuro andrà in Arabia Saudita o tornerà al Benfica".