Napoli, torna di moda anche Tsimikas: trattativa con il Liverpool per il prestito del terzino

vedi letture

Non solo Tavares ed Emerson Palmieri. C'è anche un altro nome, per il ruolo di terzino sinistro, che il Napoli sta seguenda, qualora le trattative per gli altri due giocatori non dovessero concretizzarsi. Giuntoli ha ripreso i contatti con l’entourage di Kostantinos Tsimikas, l’esterno sinistro del Liverpool, trattato a lungo nell’estate dello scorso anno. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il ds azzurro potrebbe poi intavolare una trattativa con i Reds sulla base del prestito.