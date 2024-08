Napoli, ultime dettagli risolti per McTominay: il centrocampista domani farà le visite

vedi letture

Il Napoli si prepara ad accogliere Scott McTominay come nuovo acquisto per il centrocampo azzurro. Ultimi dettagli in via di risoluzione con gli agenti sul contratto del giocatore e le commissioni, stando a quanto rivela SkySport. Anche McTominay, come Lukaku, è quindi pronto a raggiungere l'Italia nelle prossime ore per le visite mediche di rito (domani il primo, tra stasera e domani il secondo).

I dettagli dell'accordo tra Manchester United, McTominay e il Napoli

Manna ha trovato l'accordo con il Manchester United, per circa 30 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita: il giocatore firmerà con gli azzurri un contratto quadriennale con opzione per un quinto anno. Più lontano invece Gilmour, che sembrava fino a non molto tempo fa il rinforzo più probabile per la linea mediana partenopea.

Nell'ultimo turno di campionato, Gilmour è stato schierato dal primo minuto contro il Manchester United. Segnale evidente che il Brighton sta facendo di tutto per provare a tenerlo. Discorso agli antipodi invece per McTominay, che fino ad ora in Premier ha messo insieme appena 17 minuti più i 32 totalizzati nella finale di Community Shield. Lo scozzese ha dunque la valigia in mano e sta per lasciare Manchester, con Conte pronto ad accoglierlo.