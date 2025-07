McTominay: "De Bruyne porterà tanto al Napoli. Importante prendere giocatori così"

A margine di Wimbledon, il centrocampista del Napoli Scott McTominay ha parlato alla BBC parlando della sua esperienza in azzurro e dell'arrivo di Kevin De Bruyne, giocatore annunciato nelle scorse settimane dopo la fine dell'avventura al Manchester City: "Un giocatore incredibile e ovviamente un qualcuno che ci porterà tanta qualità nel gruppo. Per noi avere in squadra uno come lui è fantastico".

Cosa porta un giocatore come De Bruyne al Napoli?

"Portare in gruppo giocatori di questa qualità e di questa natura è molto molto importante ed è da qui che vogliamo ripartire, senza accontentarci di ciò che abbiamo".

I tifosi del Napoli e la sua avventura in Italia?

"Le persone a Napoli sono incredibili, sono passionali e ovunque vai c'è qualcuno che ti urla forza Napoli. Vogliono parlare e avere conversazioni e questo ti dà ispirazione ogni volta che scendi in campo. L'Italia rispetto all'Inghilterra ha uno stile di vita totalmente diverso, da modo di mangiare a quello di vivere. Mi ha dato molta forza mentale. Prima vivevo vicino alla famiglia, ora sono a 2000 chilometri e non posso vedere quando voglio mia mamma, mia sorella o i miei figli. Ma a volte devi uscire dalla zona di comfort e sono sempre stato orgoglioso di questo".