Napoli, vertici continui tra De Laurentiis e Giuffredi: oggi altro incontro, poi cena con Conte

Ieri pomeriggio c’è stato un vertice tra Aurelio De Laurentiis e Giuffredi. Sono stati fatti piccolissimi passi in avanti per la situazione Di Lorenzo. Oggi pomeriggio, all’Hotel Parker’s, a Napoli, ci sarà un altro vertice one to one tra De Laurentiis e Giuffredi per provare a risolvere in tempi brevissimi la questione Di Lorenzo. In serata arriverà a Napoli Conte che potrebbe cenare con De Laurentiis e Giuffredi, oppure resteranno soli l’agente ed il presidente. Conte ha chiesto la permanenza col sorriso sia di Di Lorenzo che Kvaratskhelia. Chissà che Manna e De Laurentiis non raggiungano in Germania il georgiano per parlargli, rivela Radio Kiss Kiss.

Le prime parole di Antonio Conte

"Il Napoli è una piazza di importanza globale. Sono felice ed emozionato all'idea di sedermi sulla panchina azzurra. Posso promettere certamente una cosa: farò il massimo per la crescita della squadra e della società. Il mio impegno, insieme a quello del mio staff, sarà totale", ha spiegato l'allenatore.

Il benvenuto di Aurelio De Laurentiis

"Sono molto orgoglioso che il nuovo allenatore del Napoli sia Antonio Conte. Antonio è un top coach, un leader, con il quale sono certo che potrà partire quella rifondazione necessaria dopo la conclusione del ciclo che ci ha portato a vincere lo scudetto lo scorso anno dopo molte stagioni ai vertici del calcio italiano. Oggi si apre un nuovo importante Capitolo della storia del Napoli", le parole di ADL.