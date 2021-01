Napoli, Zielinski: "Dovevamo gestire meglio la partita ma l'importante era passare il turno"

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, commenta il successo contro lo Spezia. Partita in discesa dopo le quattro reti segnate nel primo tempo, ma che ha visto nella ripresa il risveglio ligure con due reti in tre minuti. Ecco le parole del polacco a Raisport: "L'importante era superare il turno. Dovevamo gestire meglio la partita, lasciato troppi spazi allo Spezia che ha fatto due gol. Ma alla fine noi andiamo in semfiinale. Le voci sono fuori dal nostro calcio, noi siamo tutti col mister. Noi lavoriamo ogni giorno duro per vincere più partite possibile. Oggi era importante vincere e abbiamo fatto vedere un ottimo calcio".