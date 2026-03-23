TMW Nazionale, striscione degli Ultras Italia fuori Coverciano: volevano parlare col CT

A pochi giorni dalla sfida con l’Italia del Nord, una trentina di esponenti del tifo organizzato azzurro si è presentata fuori da Coverciano. Il gruppo (“I ragazzi con i tricolori”) ha esposto uno striscione con un verso dell’inno di Mameli: “Siam pronti alla morte, l’Italia chiamò”. Inoltre, hanno chiesto di poter parlare con Gennaro Gattuso: lo hanno fatto direttamente con Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale che si è avvicinato - sotto gli occhi di 7-8 agenti della Digos - per colloquiare con loro.

Il gruppo, nato formalmente nel 2004 ma con andamento e adesioni piuttosto limitate nel tempo (e dichiarate simpatie di estrema destra), si era preso gli onori delle cronache nell’autunno 2025, quando aveva contestato platealmente la Nazionale sia in Moldavia, a Chisinau, che a Debrecen in occasione della partita con Israele, chiudendo la gara con cori come “Andate a lavorare” o “Veniamo a Coverciano”.

Non l’aveva presa particolarmente bene proprio Gattuso, che aveva definito “una vergogna” quei cori. Alla fine il confronto con Gattuso e con i rappresentanti della Nazionale non c'è stato e verso le 18.30, dopo qualche coro di disapprovazione, i tifosi hanno ripiegato lo striscione e se ne sono andati.