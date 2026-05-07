Torino, per D'Aversa speranze di conferma al lumicino. Avanza Gattuso, si parla di un triennale

Tuttosport di oggi fa il punto sulle chances di permanenza in granata di Roberto D'Aversa: le pessime prestazioni di Cremona e Udine non hanno aiutato e l'addio sembra dietro l'angolo. Certo, tre ottimi risultati di qui alla fine, con il derby all’ultima giornata, potrebbero anche rilanciare il tecnico verso il rinnovo, ma al momento i segnali di mercato e le indiscrezioni portano altrove.

Juric e Gattuso i nomi più caldi: si parla di triennale per l'ex commissario tecnico

Si è parlato di Ivan Juric, che però si è lasciato in malo modo con la piazza. Cairo, in ogni caso, è rimasto in ottimi rapporti con Juric e ha parlato ripetutamente con lui anche in questi ultimi mesi della possibilità di tornare a dar vita a un connubio, come nel triennio 2021-2024. Ma non c’è solo il croato nella testa del presidente: c’è anche Rino Gattuso, una soluzione molto apprezzata pure da Petrachi. Cairo, con il supporto di Vagnati, era già andato vicino a portare "Rino" al Torino un paio di volte negli ultimi tre anni, senza però mai riuscire a concludere l'operazione. Nel frattempo Gattuso ha allenato l’Olympique Marsiglia, l’Hajduk Spalato (sfiorando il titolo) e infine la nostra Nazionale, con lo sfortunato epilogo contro la Bosnia ed Erzegovina.

Il presidente ha un debole per Gattuso. Lo ritiene l'uomo adatto per restituire all'ambiente serenità e orgoglio. Con l’ausilio di Petrachi lo sta corteggiando, sapendo di dovergli dare garanzie. Da qui nascono le voci sulla durata del contratto: si parla di un triennale, un segnale forte della volontà di pianificare una crescita pluriennale.