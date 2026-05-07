TMW News Gattuso-Torino, ipotesi concreta. Lewandowski in Italia più dura: il punto sul mercato

A poche settimane dalla fine della stagione iniziano già a impazzare grandi voci di mercato. Quella più insistente degli ultimi giorni riguarda Robert Lewandowski, il cui agente ha incontrato Juventus e Milan nelle scorse ore. Un'ipotesi al momento difficile e legata ad altre condizioni spinose, come il futuro di Dusan Vlahovic. Più concreta invece la pista che porta il Torino sulle tracce di Gennaro Gattuso: l'ex ct della Nazionale è caccia di una nuova avventura e i granata lo seguono per il dopo D'Aversa, molto probabilmente alla fine della sua esperienza nel capoluogo piemontese.

Questo e altro ancora nel TMW News di oggi, in cui affrontiamo anche il valzer allenatori destinato a investire le panchine di mezza Serie A. Da capire il futuro di Carlos Cuesta sulla panchina del Parma, così come quello di Fabio Grosso, richiestissimo da varie società. Infine, il contributo raccolto nelle scorse ore con Manuel Locatelli, dove il regista della Juventus ha analizzato il deludente pareggio col Verona e le ultime tappe della stagione. Ecco la puntata di oggi: