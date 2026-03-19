Ndicka ormai vale come un nove: Roma-Bologna 1-1 col 5° gol stagionale del difensore
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La Roma riacciuffa l'equilibrio all'Olimpico. Punizione magistrale dalla distanza di Pellegrini, che colpisce l'incrocio dei pali e guadagna l'angolo. Dalla bandierina di sinistra va lo stesso trequartista giallorosso, che pesca l'incornata di Evan Ndicka al centro dell'area di rigore per il pareggio capitolino: quinto gol stagionale del difensore ex Entracht, autore dell'1-1 al 32'.
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