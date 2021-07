Nedved: "Disciplina e tanto lavoro per continuare a vincere. La Juve è fatta per questo"

Nuovo inizio in casa Juventus, col presidente Andrea Agnelli che in conferenza stampa dall'Allianz Stadium ha presentato il nuovo management bianconero. Tra gli altri, ha preso la parola anche il vice presidente bianconero, Pavel Nedved: "Cosa serve alla Juventus per continuare a vincere? Tutte le persone che sono qui oggi - sottolinea lo stesso Nedved - hanno tanta esperienza, sanno come si vince. Quello che serve sono disciplina e tanto lavoro. Dobbiamo mantenere queste cose per continuare a vincere titoli. La Juventus è fatta per questo".