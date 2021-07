Rinnovo Dybala, Nedved: "Sarà tra i primi a rientrare. Cherubini in contatto con lui e l'agente"

Nuovo inizio in casa Juventus, col presidente Andrea Agnelli che in conferenza stampa dall'Allianz Stadium presenta il nuovo management bianconero. Assieme a Maurizio Arrivabene, nuovo Amministratore Delegato Area Football, e al Football Director Federico Cherubini, è presente anche il vice presidente Pavel Nedved. "Cosa serve alla Juventus per continuare a vincere? Tutte le persone che sono qui oggi - sottolinea lo stesso Nedved - hanno tanta esperienza, sanno come si vince. Quello che serve sono disciplina e tanto lavoro. Dobbiamo mantenere queste cose per continuare a vincere titoli. La Juventus è fatta per questo".

Com'è la situazione legata al futuro di Dybala? "E' un giocatore che, lo sappiamo, ha un ultimo anno di contratto (fino al 2022, ndr). Cherubini è sempre in contatto col giocatore, che si sta preparando per rientrare a Torino. Anzi, credo proprio che sarà uno dei primi a rientrare. Cherubini è in costante contatto con lui e col suo procuratore. Appena Dybala rientrerà, parleremo ripartendo da dove eravamo rimasti".