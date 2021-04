Neymar rinnoverà. Ma tra Mbappè, Icardi e Kean è il solo attaccante certo di restare al PSG

Il brasiliano Neymar rinnoverà il contratto in scadenza nel 2022. Lo stesso brasiliano ieri sera, dopo la sfida contro il Bayern e la conquista della seconda semifinale di Champions consecutiva, ha ammesso che l'argomento non è più d'attualità. Questo perché l'accordo per il rinnovo fino al 2026 è già stato raggiunto alle stesse cifre attuali e c'è solo da ufficializzarlo, forse già prima delle semifinali.

Già, ma gli altri attaccanti? Al momento nessuno è certo di restare a Parigi. Kylian Mbappé al pari di Neymar ha un contratto in scadenza nel 2022 ma non ha le idee chiare come O'Ney. Corteggiato dal Real Madrid che ha in lui il primo obiettivo per la prossima stagione, Mbappé anche recentemente ha espresso le sue perplessità per le continue pressioni che riceve essendo francese a Parigi.

Discorso diverso per Moise Kean, operazione last minute della scorsa estate. Il Paris Saint-Germain l'ha ingaggiato a ottobre dall'Everton con la formula del prestito secco e adesso - al termine di una stagione più che positiva - ci sarà da discutere coi toffees di una eventuale permanenza, anche se altre offerte non mancano e oggi il prezzo è decisamente importante: circa 45 milioni di euro.

E' poi sul mercato Mauro Icardi. In questa stagione il centravanti argentino ha perso il posto da titolare e questa estate il PSG prenderà in considerazione la possibilità di una cessione o di uno scambio (quello con Dybala, ad oggi, l'unico per il quale sono già stati avviati i primi contatti).

Chi al loro posto?

La cessione che davvero sposterebbe gli equilibri sarebbe quella di Mbappé. In caso di addio del francese, Leo Messi sarebbe il primo obiettivo del PSG: lo spera Neymar e l'ha chiesto ufficialmente anche Di Maria. A proposito: anche l'argentino ha rinnovato, ma non è propriamente un attaccante. Mentre un altro dei protagonisti della gara di ieri sera, ovvero il trequartista tedesco Julian Draxler, è in scadenza di contratto e non rinnoverà.