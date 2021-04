Mbappé sbotta per le critiche: "In Francia parlano sempre di me, non so se resterò al PSG"

Kylian Mbappé si sfoga dopo le ennesime critiche per il suo rendimento non considerato all'altezza con la Nazionale francese e i rumors continui sul suo futuro: "Dopo un po' ci si stanca, soprattutto quando giochi in un club del tuo Paese e dai anche tutto per la tua Nazionale. Alla fine tutto questo stanca. Per chi gioca all'estero è diverso giocare in Nazionale, io invece sto qui tutto il tempo fra Paris Saint-Germain e Francia. È diverso, lo sapevo quando ho firmato per il PSG", ha dichiarato a RTL l'attaccante dei Bleus e del PSG dopo la vittoria sofferta con la Bosnia di ieri sera.

Mbappé, che ancora non ha rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2022, ha rimesso quindi totalmente in discussione la sua permanenza all'ombra della Tour Eiffel: "Se questo può influire sulla mia decisione? Certo, ma non è solo questo. Per me la cosa più importante è sentirmi bene dove mi trovo e divertirmi tutti i giorni. Quando deciderò il mio futuro, ve lo farò sapere".