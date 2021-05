Neymar svela il suo sogno: "Ho già giocato con Messi, ora vorrei CR7 al mio fianco"

Neymar e Cristiano Ronaldo insieme? Un sogno non solo per i tifosi del Paris Saint-Germain, ma anche per l'attaccante brasiliano, che ha confessato a GQ: "Con quale giocatore mi piacerebbe giocare? Voglio giocare con Cristiano Ronaldo. Ho già giocato con grandi giocatori come Messi e Mbappé. Ma non ho ancora giocato al fianco di Cristiano Ronaldo. Voglio vincere la Coppa del Mondo. Questo è sempre stato il sogno più grande nella mia carriera. Ma voglio anche vincere tutti i titoli con il PSG".