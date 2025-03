Nico Gonzalez è costato alla Juve 38 milioni. Meno di quanto incassato per Kean+Fagioli

All'indomani della seconda batosta consecutiva incassata dalla Juventus in campionato ci sono tanti dubbi sull'operato dell'allenatore Thiago Motta, ma anche su quello della società. Ieri la squadra bianconera è stata dominata da una Fiorentina che in campo aveva due calciatori bianconeri fino a poco tempo fa: a guidare l'attacco viola c'era Moise Kean, a impostare l'azione Nicolò Fagioli. Due giocatori su cui l'allenatore scelto la scorsa estate non ha creduto e che Cristiano Giuntoli ha prontamente venduto a cifre che viste oggi (soprattutto quelle del centravanti della Nazionale) appaiono inadeguate.

Facciamo un passo indietro. Una delle prime operazioni estive della Juventus è stata la cessione di Moise Kean alla Fiorentina per 13 milioni di euro più cinque di bonus. Una operazione definita perché il calciatore ex PSG nel nuovo progetto non aveva spazio, chiuso da quel Dusan Vlahovic che adesso - a sua volta - è fuori dal progetto bianconero e in attesa solo di finire la stagione per volare altrove.

Sbarcato a Firenze Kean è letteralmente rinato: ieri non ha segnato ma è risultato comunque tra i migliori in campo. Da agosto in poi non sta lesinando gol: sono 20 complessivi e al traguardo finale tra Serie A e Conference League mancano almeno altre undici partite.

Nicolò Fagioli ha fatto lo stesso percorso una finestra di calciomercato più tardi. Utilizzato col contagocce da Motta, il centrocampista della Nazionale nell'ultimo giorno utile s'è trasferito alla Fiorentina per 2.5 milioni di euro per il prestito, più 13.5 per l'acquisizione a titolo definitivo e ulteriori 2.5 milioni di bonus. Anche lui da quando è alla Fiorentina sembra essere letteralmente rinato e dopo il gol contro il Panathinaikos ha deciso la sfida contro la sua ex squadra con due assist decisivi.

Compresi tutti i bonus, Kean e Fagioli sono costati alla Fiorentina 36.5 milioni di euro. Meno di quanto speso dalla Juventus per il solo Nico Gonzalez, calciatore che nel mezzo ha percorso il tragitto opposto per 38 milioni di euro. L'argentino tra infortuni e prestazioni sottotono si sta fin qui confermando l'ennesimo acquisto sbagliato da Cristiano Giuntoli in una stagione di rivoluzione che non sta facendo rima con rifondazione. Tutt'altro. L'ennesimo affare fatto da Commisso che qualche mese fa, in merito ai calciatori ceduti alla Juventus in questi anni, s'è espresso così: "Beh se è l’unica squadra che si fa avanti con i soldi, che devo fare… (ride, nda). Abbiamo fatto un grande affare con Vlahovic, il più importante nei miei cinque anni. E guardi Chiesa: ho letto che è andato al Liverpool per 12 milioni. Noi lo abbiamo venduto per quasi 60… Chi ha fatto l’affare, gli altri o Rocco?" Non ci sono dubbi: Rocco.