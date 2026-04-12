Nico Paz è solo il secondo giocatore in doppia cifra su azione di questo campionato
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Con il gol segnato nel primo tempo di Como-Inter, Nico Paz sale a 11 gol in questo campionato di Serie A, agganciando il compagno di squadra Douvikas al secondo posto in classifica marcatori.
L’argentino di Fabregas, però, ha segnato 10 dei suoi 11 gol su azione (più un rigore). Nico Paz è quindi uno dei soli due giocatori in doppia cifra su azione in questa Serie A. L’altro è Lautaro Martinez, attuale capocannoniere con 16 reti, di cui 12 su azione.
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