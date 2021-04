"Non siamo abbattuti, ripartiamo dal primo tempo". Rivedi Florenzi dopo il ko contro il City

Alessandro Florenzi, esterno del Paris Saint Germain, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Manchester City. Rivedi il video con le parole dell'ex capitano della Roma: "Abbiamo perso un po' le misure, non è da noi. Siamo 22 giocatori bravi in campo, era una semifinale di Champions e devi stare attento 90 minuti. Il primo gol è stato un po' fortunoso, il secondo il pallone è passato nella barriera. E' il solito discorso che i dettagli fanno la differenza ma non siamo abbattuti. Ripartiamo dal primo tempo e andiamo a Manchester per fare una partita importate. Questa è solo la metà di una battaglia non hanno vinto la guerra".