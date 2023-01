Non solo Lazio: anche Fiorentina e Verona su Sanabria, ma il Torino per ora fa muro

Il Torino valuta la situazione di Antonio Sanabria, giocatore che potrebbe lasciare la maglia granata già in questa sessione di mercato. Il tutto però, soo nel caso in cui i granata dovessero trovare prima un sostituto per rimpolpare l'attacco di Ivan Juric. Secondo Tuttosport oltre all'interesse noto della Lazio, sull'attaccante sono da segnalare i sondaggi di Fiorentina ed Hellas Verona. Richieste che per il momento il ds Vagnati ha respinto al mittente, in attesa appunto di trovare un sostituto che in prima battuta è stato individuato in Eldor Shomurodov della Roma.