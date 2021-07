Non solo Under, la Roma cede all'OM anche Pau Lopez: il portiere sbarcherà stasera a Marsiglia

vedi letture

Prestito da 500mila euro, riscatto a 12 milioni che si trasforma in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. E' stata raggiunta così l'intesa tra la Roma e l'Olympique Marsiglia per il trasferimento di Pau Lopez. Il portiere spagnolo è atteso in città per stasera, pronto per la sua nuova esperienza in Ligue 1.