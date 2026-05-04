Noslin, gol capolavoro e la Lazio espugna Cremona: "Uno dei miei gol più belli"

Tijjani Noslin è stato protagonista della vittoria della Lazio sul campo della Cremonese. L'olandese, entrato a inizio ripresa al posto di Daniel Maldini, ha servito l'assist per Isaksen e ha segnato il gol della vittoria con uno splendido tiro a giro. Ecco le sue parole a Lazio Style Channel:

"Sono veramente felice di questi 3 punti, la Lazio ci ha sempre creduto, è una vittoria importante e voluta per la classifica. Sì è sicuramente uno dei gol più belli, non l’ho ancora rivisto, ma è molto importante. Questi 3 punti sono l’inizio, danno anche speranza di vincere la Coppa Italia ma sono 3 punti per aprire questo mese e terminare al meglio la stagione. Bellissimo gol. Come mi sento? Cambia poco se da esterno o attaccante centrale, l’importante è che la Lazio vinca, a livello mentale però mi sento molto più forte".