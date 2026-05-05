Lazio trascinata a Cremona da Noslin, Sarri: "Ho fatto fatica a inquadrarlo"

Tijjani Noslin è stato il grande protagonista del successo della Lazio sul campo della Cremonese. Sull'olandese si è espresso Maurizio Sarri. Ecco le parole del tecnico della Lazio in conferenza stampa:

“Ho fatto fatica a inquadrarlo, può fare diversi ruoli ma non si è mai specializzato. Penso che sia un ragazzo che a seconda dei momenti della partita può fare la punta centrale come l’esterno. La mia sensazione a fine primo tempo è che avevamo in mano la partita ma non riuscivamo a trovare soluzioni, lui in questo è bravo. Poi ho deciso di spostarlo per far entrare Dia e hanno fatto il secondo gol”.