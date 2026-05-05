Podcast TMW Sarri ha l'arma in più che non ti aspetti: da rider a bomber, la storia di Noslin

Nulla di scontato. Perché è vero come è vero che l'Inter è Campione d'Italia, che è la squadra più forte del paese, che vive ora in una grande bolla d'entusiasmo e che arriverà alla finale di Coppa Italia del 13 maggio sulle ali del successo maturato nel weekend. Però attenzione alla Lazio: la partita contro la Cremonese ha messo in mostra la formazione di Maurizio Sarri come una delle più in forma del nostro pallone. E ha una straordinaria arma in più, inattesa: Tijani Noslin.

Parliamo del ragazzo che è partito da rider in un fast food per diventare l'arma a sorpresa della Lazio di Sarri nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Sarri elogia Noslin e Nuno Tavares

A Lazio Style, Maurizio Sarri ha parlato anche dei due protagonisti dell'ultima vittoria contro la Cremonese. "Tavares? Volevo che spingesse bene, piano piano si è messo lì e per uno con le sue qualità fisiche difendere denta anche facile, ora è completo e può giocare in quattro dietro. Noslin? Forse è stata anche colpa mia, ho fatto fatica a inquadrarlo può fare tanti ruoli ma non è specializzato in nessuno poi ho capito che in alcune gare invece può fare la differenza. Tavares come Ghoulam? Lui era uno dei più forti in Europa ma secondo me, aveva davanti anni importantissimi e Nuno ha caratteristiche abbastanza simili forse anche più esplosivo, l’altro era più bravo a gestire la palla da fermo ma l'accelerazione di Nuno è tanta roba".