Ufficiale
La nota FIGC: "Paolo Maldini Direttore Tecnico e Presidente del Club Italia, con Advisor Leonardo"
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"Con soddisfazione il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione. Paolo Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di Advisor. A Paolo Maldini Giovanni Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia". Questo il comunicato ufficiale con cui la FIGC conferma le nomine delle due figure chiamate a guidare il nuovo corso dell'Italia.
Paolo Maldini è il nuovo Direttore Tecnico FIGC e Presidente del Club Italia 💙🇮🇹— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) July 11, 2026
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