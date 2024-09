Nuova Juve, Capello: "Chiesa manca, faceva la differenza". Condò: "Scelta fatta per Yildiz"

vedi letture

A pochi minuti dall'inizio della sfida della Juventus contro il PSV, valida per la prima giornata di Champions League, Paolo Condò, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato del mercato estivo dei bianconeri, che ha visto rivoluzionata la squadra rispetto alla passata stagione: "Non mi aspettavo che la Juve spendesse così tanto. Ci sono tante clausole che scatteranno l'anno prossimo, è vero, e i conti si faranno in quel momento, ma evidentemente la squadra è stata ritenuta tecnicamente troppo debole, e per questo andava rinforzata molto. Forse è stato tolto Chiesa per dare spazio a Yildiz, che potrebbe essere la speranza della Juventus per la creazione di un fuoriclasse in casa".

Fabio Capello non è però convinto di una scelta della società bianconera: "Mandare via Chiesa è stata una decisione importante, visto che era unico giocatore che a sprazzi faceva la differenza. E in questo momento si vede la mancanza di questa differenza. L'uomo che saltava l'avversario e dava la scossa alla squadra era proprio Chiesa, poi è vero che non rientrava e aveva difetti, ma per il momento manca".

Queste le formazioni ufficiali di Juventus e PSV per la gara delle 18.45 all'Allianz Stadium.

Juventus (4-2-3-1) - Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Adzic, K.Thuram, Fagioli, Weah, Douglas Luiz, Cabal, Savona, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta.

PSV Eindhoven (4-3-3) - Drommel; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Til, Schouten, Veerman; Bakayoko, de Jong, Tillman. A disposizione: Schiks, Smolenaars, Lang, Pepi, Mauro Junior, Driouech, Babadi, Land, Bresser, Saibari, Nagalo. Allenatore: Peter Bosz.