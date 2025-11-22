Okoye ipnotizza Orsolini: rigore parato e la partita tra Udinese e Bologna rimane 0-0
Ancora 0-0 tra Udinese e Bologna, con un rigore fallito dagli ospiti a fine primo tempo. Ehizibue ferma un tiro di Pobega da fuori area con un tocco col gomito, dopo revisione VAR in campo l'arbitro Sacchi ha comandato la massima punizione. Si è presentato al tiro Orsolini, che ha calciato troppo centrale, venendo ipnotizzato da Okoye.
