Oliveira: "Alla Fiorentina manca personalità. Non mi esalta che il capitano sia il portiere"

Intervenuto sulle frequenze di Radio Firenzeviola, Luis Oliveira ha commentato la situazione della Fiorentina: "Questa Fiorentina ha davvero due facce, anche se da quando è arrivato Vanoli qualcosa di buono ha fatto. Io penso che abbia sbagliato la preparazione: doveva secondo me prendere un allenatore più esperto che desse qualcosa in più alla città. Grosso non era un tecnico adeguato.

La Fiorentina sapeva che Kean voleva andare via e doveva andare a prendere un attaccante forte. Se fin da inizio estate fosse arrivato una punta di livello, oggi la squadra non sarebbe in questa situazione. Serviva un bomber da 15-18 gol a campionato e pur avendo speso tantissimo sul mercato non credo che siano arrivati i giocatori giusti".

L'ex attaccante viola ha poi commentato le dichiarazioni di Paratici che aveva detto che senza Kean sarebbe arrivato un attaccante di pari valore o superiore: "Non mi pare sia andato così. Certo, non sempre gli attaccanti esplodono subito. Anche io a Cagliari ho dovuto aspettare un anno. Manca un leader? Manca la personalità in generale. A me non esalta il fatto che il capitano sia il portiere, un giocatore distante dal gioco e dall'azione. La Fiorentina resta una squadra "muta" in campo. In ogni grande squadra ci sono 2-3 giocatori di personalità in campo che spronano la squadra nei momenti delicati".