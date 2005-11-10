Oliveira: "Como-Roma sfida scudetto? Perché no? Innamorato di Da Cunha"

Prima dell'era Hartono il Como aveva conosciuto la Serie A, seppur brevemente, anche ad inizio del 21° secolo. In quella squadra c'era anche Luis Olivera, attaccante brasiliano naturalizzato belga che ha vissuto tutta la sua carriera nel calcio italiano.

Oggi, ospite de La Gazzetta dello Sport, l'attuale allenatore del Venezia Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Como-Roma. Una sfida che per Lulù può valere lo Scudetto:

"Perché no? Il Como ha una rosa ampia con giocatori straordinari, ha dimostrato pure in Champions League, quali sono le sue ambizioni e il suo livello. Il match con la Roma sarà fondamentale, non sarà facile battere la squadra di Gasperini ma ha tutto per poterci riuscire. Lui e Fabregas sono due allenatori top".

All'interno della sfida del 'Sinigaglia' ci sarà anche un duello tutto francese a centrocampo fra due compagni nella Nazionale allenata da Zidane: Lucas Da Cunha e Manu Kone.

"Fra i due scelgo Da Cunha senza alcun dubbio. Koné mi piace, ha strappi e grande fisicità, ma io ho un debole per i giocatori più tecnici e Lucas ha molta più qualità".