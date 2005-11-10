Oliveira: "Ricordo perplessità e critiche sull'Italia, ma con Mancini il vento sta cambiando"

L'ex attaccante Luis Oliveira ha vestito in carriera anche la maglia della nazionale belga e l'edizione di oggi di Repubblica lo ha intervistato in vista del match di Nations League di questa sera contro l'Italia: "Sono legato al 33% a ognuna delle tre nazioni (Brasile, Belgio e Italia, ndr) in cui ho passato finora la mia vita, il punto percentuale che resta lo tengo per me così non faccio torto a nessuno".

Oggi lavora con i giovani attaccanti a Venezia

Oliveira esordisce raccontando il suo presente: "Ho bellissimi ricordi in particolare di Cagliari e Firenze, oggi lavoro al Venezia nel settore giovanile, dopo aver allenato la squadra femminile lo scorso anno. Ho il compito di far migliorare i movimenti degli attaccanti". Quindi si concentra sul tema Italia: "Fanno male i tre Mondiali di fila saltati, sono anche un danno di immagine. Gli amici dal Brasile mi chiamano e mi prendono in giro, finalmente con Mancini però il vento sta cambiando. C'erano perplessità, ricordo le critiche, ma l'Italia ha voltato rapidamente pagina".

Doku e De Bruyne, le due facce del Belgio

L'ex attaccante entra anche nel dettaglio sui temi della partita di stasera a Bruxelles: "Gli Azzurri dovranno stare attenti a Doku e De Bruyne, il Belgio è un temibile mix di stelle esperte e giovani talenti. Il mio ricordo più bello in nazionale è la tripletta segnata in Turchia nel 1988, ci portò ai Mondiali. Speciale anche l'amichevole a Cremona contro l'Italia, 2-2 se non sbaglio. Mi marcava Ciro Ferrara".