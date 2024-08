TMW Ore calde per il futuro di Nico Gonzalez: cresce l'ottimismo in casa Juventus

Quelle in corso sono ore caldissime per quel che riguarda il futuro di Nico Gonzalez, con la Juventus che sta alzando sempre di più il pressing per arrivare il sì della Fiorentina.

I contatti fra Juventus, Fiorentina e l'entourage dell'argentino sono costanti e anche nella giornata di oggi le parti si sono aggiornate e hanno lavorato per cercare la quadra che possa soddisfare tutti. E alla Continassa si respira un crescente ottimismo in merito alla possibile fumata bianca dell'operazione, col giocatore che ha già dato il proprio assenso al trasferimento.

Anche nella giornata di domani ci saranno nuovi contatti, forse decisivi, per provare a sbloccare l'operazione, con la Fiorentina che partiva da una richiesta di 40 milioni complessivi e la Juventus che si era spinta fino ad una proposta da 30 milioni comprensivi dei soliti bonus futuri da allegare. Oggi il tecnico Raffaele Palladino ha così commentato la vicenda: "Per quel che riguarda Nico dico che con lui ho un grande rapporto di dialogo. Ci siamo detti quello che ci dovevamo dire ma questa è una vicenda legata al mercato. È inconcepibile che ci sia il mercato aperto mentre si gioca ma questa è una cosa tra lui e la società. Io penso ai miei giocatori, non siamo distratti da niente e da nessuno".