Oriali verso Roma-Inter: "Non sarà semplice per i nerazzurri. Mourinho ne sa una più del diavolo"

vedi letture

Gabriele Oriali, storico ex interista che ha collaborato con José Mourinho nell'anno del Triplete, ha parlato a Sky Sport della partita tra Roma e Inter in calendario il prossimo 4 dicembre: "Mi fa un bell’effetto vedere nuovamente Mourinho in Italia, su una panchina diversa da quella dell’Inter, non vedo perché non debba essere così. Sono felice per José, sta facendo molto bene con la Roma, ma su questo non avevo dubbi. A breve i giallorossi affronteranno l’Inter, una situazione tutta da scoprire, non sarà semplice per i nerazzurri perché Mourinho ne sa una più del diavolo. Giocare contro un allenatore come lui è sempre molto complicato".