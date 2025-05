Napoli, Oriali: "Non so cosa farà Conte. Spero si possa continuare ancora qui"

Gabriele Oriali, collaboratore di Antonio Conte al Napoli, ha parlato ai microfoni della Rai durante la parata per i festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto: "Per fortuna è un binomio che funziona, visti i risultati che otteniamo. Quello napoletano è un popolo impagabile, meritano tutto questo. Ci hanno accolto subito con affetto e non potevamo fare altro che ripagarlo. Spero che ci sia ancora la possibilità. Non so ancora cosa farà il mister, spero si possa continuare qui ancora per altri anni, anche perché mi sono trovato benissimo, come anche la mia famiglia. Se glielo abbiamo detto? Sempre, tutti i giorni".

Le parole di Antonio Conte sulla difficoltà di staccarsi da Napoli, in attesa della decisione definitiva su quello che sarà il suo futuro: "Questo entusiasmo e questa passione penso che sia qualcosa di straordinario e difficilmente la puoi trovare dappertutto”.

Le parole di De Laurentiis sul possibile arrivo di De Bruyne: "Credo proprio di sì. Penso che abbia già comprato una bellissima villa. Stamattina mi sono collegato con lui, la moglie e suo figlio di 9 anni ed è stata una bellissima visione, un triplete fantastico. Fin quando non c'è nero su bianco non si danno mai notizie, noi siamo neri".