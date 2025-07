Ufficiale Pablo Rodriguez al Lech Poznan. E' addio al Lecce in modo definitivo

Si è chiusa l'avventura al Lecce di Pablo Rodriguez, questo il comunicato ufficiale del club salentino pubblicato poco fa: "L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pablo Rodriguez al Lech Poznan". Il club polacco lo ha tesserato per sostituire Afonso Sousa, come riportato da PianetaLecce.it. La sua cessione porterà nelle casse dei salentini circa 1,3 milioni di euro con l'attaccante spagnolo, che ha firmato un contratto quadriennale.

Il classe 2001 in carriera vanta 51 presenze e 8 gol con il Lecce, 38 gettoni e 4 reti con l'Ascoli, 38 apparizioni e 7 centri con il Racing, 17 partite e 3 gol con il Brescia, 11 gare e 2 reti con il Real Madrid Castiglia e 9 incontri e 3 centri con i Blancos in Youth League. Nel suo palmares annovera un campionato di Serie B e una Youth League.

Per lui sono solo 50 i minuti complessivi in cui è stato sul terreno di gioco in Serie A. Le aspettative che c'erano al momento del suo acquisto non sono state rispettate e allora spesso il 23enne è stato girato in prestito, senza però riuscire mai a convincere a tal punto la società da confermarlo.