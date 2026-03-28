Pancaro: "Campionato aperto, l'Inter sente pressione. Da capire se le altre ci credono"

Giuseppe Pancaro, intervistato da Sky Sport, ha detto la sua sulla Nazionale: “Mi ha lasciato la gioia di aver vinto la partita, che era la cosa più importante. Purtroppo potevano venire fuori i fantasmi del passato, infatti nel primo tempo la squadra è stata molto contratta. Poi si è sciolta e ha vinto con merito, trascinata da un grandissimo giocatore come Tonali”.

Cambierebbe qualcosa sulle fasce con la Bosnia?

“Difficile da dire, solitamente squadra che vince non si cambia: gli esterni hanno fatto bene. Poi Spinazzola e Palestra sono molto forti, a me il secondo piace molto. Però riconfermerei la squadra che ha vinto”.

L’Italia si è sbloccata?

“Io penso che la partita più complicata a livello mentale sia la prima. Martedì penso che avremo una squadra pronta, dal primo minuto, per giocare al massimo e tornare ai Mondiali”.

Capitolo Serie A, campionato chiuso?

“Secondo me non è assolutamente chiuso. L’Inter sente la pressione di Milan e Napoli: bisogna capire fino a che punto ci credono”.