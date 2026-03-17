TMW Radio Pancaro: "Scudetto, Milan e Napoli non ci credono. Milan, Leao ha illuso"

L'ex calciatore e tecnico Giuseppe Pancaro ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Il Napoli può rientrare a sorpresa nella lotta Scudetto?

"L'Inter alla fine lo vincerà non per i 9 punti di vantaggio ma per il fatto che Milan e Napoli non credono di poter rimontare. Il Milan vincendo con la Lazio poteva recuperare ancora e mettere pressione, invece non ci ha creduto. Il Napoli, sotto sotto, sa che qualche chance c'è, ma no ndevi sbagliare".

Corsa al quarto posto, come la vede?

"E' apertissima, sono tutte vicine. Roma in calo, il Como è forte anche come identità e organizzazione di gioco. La Juve è in ripresa ma prende troppi gol dietro. Gioca bene, domina, ma deve rimediare a questo problema dietro. E le squadre di Gasperini dipendono molto dallo stato fisico".

Roma e Juve, per chi peserebbe di più la mancata Champions?

"Oggi il Como andrebbe preso come modello. Prendono giocatori funzionali a quello che vuole fare il tecnico. E poi non hanno pressioni rispetto a Roma e Juve. C'è da dire che la Juve e soprattutto la Roma gli investimenti li hanno fatti, sarebbe un passo falso per entrambe".

Come si sarebbe comportato con Leao?

"Sicuramene è recidivo in questi comportamenti, è giusto che ora la società prenda dei provvedimenti. Può succedere 1-2 volte, poi basta. E' giusto fargli capire le cose. Il futuro? Il problema è che ci ha illuso, ci ha fatto vedere colpi da top player, ha potenzialità straordinarie ma ora è questo e non riesce a dare continuità".