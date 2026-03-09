TMW Real Madrid su Allegri? Pancaro: "Il Milan deve fare di tutto per trattenerlo"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'ex difensore del Milan, Giuseppe Pancaro, ha parlato del tecnico rossonero Massimiliano Allegri e del suo futuro a Milano.

Il Milan dovrebbe preoccuparsi dei rumor sull'interesse del Real Madrid per Allegri?

"Questo non lo so, sicuramente il Milan in questo momento deve fare di tutto per tenere Allegri e continuare il percorso fatto in questo campionato, visto che i risultati sono sicuramente molto positivi".

Quali sono i meriti di Allegri?

"Allegri ha sicuramente grandi meriti. Da subito è riuscito a dare un'identità precisa alla sua squadra".

E cosa gli manca per alzare l'asticella l'anno prossimo?

"Io penso che la rosa del Milan ad oggi sia già molto competitiva, lo dimostra il campionato che sta facendo. Per fare il salto definitivo di qualità, al Milan serve veramente poco. Un paio di giocatori, che però facciano la differenza, dei top player. Sicuramente un difensore forte e forse un altro giocatore in attacco, un centravanti o un esterno d'attacco".

Questo derby può avere ripercussioni sul percorso dell'Inter per lo Scudetto? I nerazzurri avranno un calendario non facile ora.

"L'Inter rimane favorita per la vittoria dello Scudetto. Tuttavia dopo il successo di ieri del Milan, tutta la pressione passa sulle spalle della squadra di Chivu. Che passa da un campionato quasi mai messo in discussione, con una situazione mentale di gestione, al fatto di sapere, ora, di non poter più sbagliare".

Cosa si aspetta ora, quindi?

"Bisognerà vedere come l'Inter sarà in grado di gestire questo nuovo aspetto mentale, questa pressione, appunto, che le ha messo il Milan. Anche perché mancano ancora tante partite, ci sono tanti punti in palio. La sensazione è che il Milan in questo momento stia meglio dell'Inter, sia da un punto di vista mentale che fisico. Il Milan poi non ha niente da perdere: per questo la pressione ora è tutta sulle spalle dell'Inter".