Paolillo: "Il colpo Ibra nel 2006? Nessuno scippo, anzi aiutammo la Juventus"

L'ex dirigente dell'Inter Ernesto Paolillo ha parlato a Telelombardia ed è tornato indietro al 2006, quando dopo la retrocessione in B della Juve l’Inter acquistò Ibrahimovic: “Non fu fatto nessuno scippo alla Juve, quell’anno venne Cobolli Gigli che conosco molto bene e mi dice: se doveste interessarvi Ibra possiamo venirci incontro, fu fatto in completo accordo, anzi fu un aiuto dato alla Juventus in un momento di difficoltà per loro".