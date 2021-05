Paolo Zanetti finisce nel mirino della Serie A. Il tecnico del Venezia piace a Udinese e Samp

In attesa di misurarsi domani contro il Lecce nelle semifinali dei playoff di Serie B alla guida del suo Venezia, Paolo Zanetti è emerso come nome caldo per la panchina di due club di Serie A. Stando a quanto riportato da SkySport, infatti, l’allenatore lagunare ha raccolto i consensi di Udinese, in caso di separazione con Luca Gotti, e Sampdoria, se non andrà a buon fine la trattativa per il rinnovo con Claudio Ranieri.