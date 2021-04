Paris Saint-Germain, Pochettino: "Neymar sta arrivando alla sua migliore forma fisica"

vedi letture

Il tecnico del PSG Mauricio Pochettino ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l'approdo in semifinale di Champions: "E' vero che abbiamo fatto un grande partita, entrambe le squadre. Il Bayern Monaco è il campione uscente, credo che sia la squadra migliore al mondo attualmente. Noi vogliamo aspirare ad arrivare a quel livello di squadra".

Come l'avete vinta la doppia sfida?

"Credo che siamo stati molto efficienti. All'andata non abbiamo creato tante occasione, anche se ne abbiamo avute alcune molte chiare, ma abbiamo fatto tre gol. Il Bayern oggi ha avuto più dominio però noi abbiamo avuto le occasioni più chiare. In 180 minuti nel calcio passa chi lo merita, è raro che capiti il contrario. Credo che il PSG meriti di andare in semifinale perchè nel computo globale è stata la squadra più fredda davanti alla porta e poi ci deve anche essere quel pizzico di fortuna".

Hai impiegato poco tempo a lasciare la tua impronta.

"Manca comunque tempo con il mio staff tecnico per applicare certi concetti. Il merito è dei giocatori, dello staff che c'era prima e del club. Noi siamo venuti per ottimizzare e cercare di migliorare un passetto dopo l'altro. Uno staff tecnico ha bisogno di una stagione, di un precampionato e di tempo per lavorare ma ora siamo qui e dobbiamo cercare di cambiare delle piccole cose per cercare di far giocare i calciatori nel modo migliore".

Neymar?

"Neymar dobbiamo dire che quando siamo arrivati a gennaio non potevamo contare su di lui perchè era infortunato ma poco a poco sta arrivando alla sua migliore forma fisica. Oggi si è visto un Neymar molto attivo che ha corso tanto ha avuto tanto coinvolgimento nel gioco. Ha bisogno tempo, di costanza e di lavoro quotidiano per raggiungere il suo livello maggiore. E' un calciatore straordinario e non lo scopriamo oggi".