Parma, ancora occhi in Svizzera: piace il classe 2006 Vujevic, difensore dello Zurigo

Il Parma guarda con grande interesse al mercato svizzero. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione dagli scout crociati c'è David Vujevic, giovane difensore centrale dell'FC Zurigo, che nelle ultime ore è finito al centro di un vero e proprio intrigo internazionale. Secondo quanto riportato in esclusiva da Sky Sport CH, la Croazia avrebbe infatti rotto gli indugi per strappare il talento alla Svizzera. Vujevic, che finora ha vestito la maglia delle selezioni giovanili elvetiche, attualmente in forza all'Under 19, è considerato uno dei prospetti più cristallini del calcio svizzero.

Parma e Torino interessati al giocatore, a prescindere dalla nazionalità

Il club emiliano, da sempre attento ai mercati dell’Europa centrale e ai giovani fisicamente strutturati, osserva con interesse l'evoluzione della vicenda. Un eventuale esordio o passaggio con la maglia della nazionale della Croazia potrebbe far lievitare ulteriormente il valore del cartellino del classe 2006, rendendo la concorrenza ancora più agguerrita. Anche il Torino, secondo la stessa fonte, avrebbe messo gli occhi sul giovane difensore.