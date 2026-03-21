Parma-Cremonese 0-2, le pagelle: Maleh uomo copertina con un vero capolavoro, male Britschgi

PARMA

Suzuki 5 - Il tiro dalla distanza di Maleh è leggermente deviato, forse lo vede sbucare all'ultimo, resta sorpreso. Non trasmette sicurezza.

Circati 5 - Un rilancio inspiegabile consegna palla a Bonazzoli che insacca, ma il fuorigioco salva l'australiano. Oggi però appare poco ludico e in confusione, è uno dei primi ad uscire. Dal 60' Nicolussi Caviglia 5,5 - Ci prova, riesce anche a rendersi pericoloso, ma gli manca un pizzico di convinzione.

Troilo 5 - Uno dei più intraprendenti, prova a gestire palla con personalità, ma il suo ruolo è nevralgico e la lacuna che spalanca la strada al raddoppio ospite è anche responsabilità sua.

Valenti 5 - Nervoso e poco lucido, non basta la sua cattiveria. Poco scaltro, in una difesa che fa acqua ha le sue colpe.

Britschgi 4,5 - Il peggiore in campo per distacco. Non spinge quasi mai, quando lo fa non mette un traversone pulito. Non meglio quando difende: il suo rilancio sbagliato consegna il vantaggio alla Cremonese, un altro errore rischia di regalare agli ospiti addirittura il poker.

Keita 5 - Il suo calo, anzi crollo, coincide con il periodo difficile della squadra. Non è un caso, oggi arriva spesso in ritardo e non riesce a fare da frangiflutti, nemmeno sulla seconda rete quando Vandeputte lo sorprende. Dal 73' Estevez sv

Sorensen 5 - Poco concreto, corre tanto ma spesso a vuoto. Quando prova a contribuire con qualche ripartenza è poco supportato dai compagni. Dal 60' Oristanio 5 - Mette freschezza e prova a puntare l'uomo, non basta l'intenzione.

Valeri 5 - Arriva puntualmente sul fondo, ma i suoi cross non trovano mai un compagno. Spinge tanto, ma si espone anche alle ripartenze e dalla sua parte nasce l'azione del vantaggio.

Strefezza 5,5 - Nel grigiore di questo Parma, anche la sua luce è più fioca. Ha il merito però di provarci nel finale con più insistenza rispetto ai compagni, mettendosi anche in proprio.

Ondrejka 5 - Cuesta prova a rilanciarlo, ma la scelta non paga. Ancora tanti errori e troppi duelli persi, che ne condizionano il rendimento, anche quando riesce a muoversi con intelligenza tra le linee. Ancora un fantasma. Dal 73' Eplhege sv

Pellegrino 5 - Le poche occasioni che riesce a costruire nascono quando lotta a sbracciate con la difesa avversaria. Un tiro nel primo tempo e poco altro, non riesce mai a dare qualità alla manovra del Parma.

Carlos Cuesta 4 - La situazione di classifica doveva consentire al Parma di vivere un finale di stagione tranquillo, invece dopo Torino oggi arriva un'altra figuraccia, questa volta davanti al proprio pubblico. Il Parma in novanta minuti non riesce quasi mai ad impensierire la Cremonese, nemmeno quando la squadra viene sbilanciata in avanti.

CREMONESE

Audero 6 - Mai chiamato in causa, pomeriggio di ferie. Con i piedi non sempre è preciso.

Terracciano 6,5 - Gioca con grande maturità, anche nell'assalto finale del Parma. Una saracinesca quando deve difendere, maturo e intraprendente quando invece si propone e fa nascere la manovra.

Bianchetti 6,5 - Non va tanto per il sottile, lotta maschia con Pellegrino che riesce ad arginare. La sua leadership aiuta tutta la difesa, riesce a sopperire alla poca velocità con l'esperienza del veterano. Dall'89' Folino sv

Luperto 7 - Unisce la grinta necessaria per questo tipo di partite con una lucidità che gli permette di esser praticamente infallibile. Vince quasi tutti i duelli e alla fine sale in cattedra difendendo anche nel gioco aereo nel finale.

Pezzella 6 - Coniuga le due fasi con spinta ma anche grande attenzione in fase di non possesso. Non sempre è efficace quando attacca, ma ci prova con costanza.

Zerbin 5,5 - Sbatte con costanza contro la difesa del Parma. Un paio di spunti interessanti, ma li spreca tutti facendo scelte sbagliate. Esce all'intervallo e Barbieri riesce meglio di lui. Dal 46' Barbieri 6,5 - Spinge forte sulla fascia destra fin dai primi minuti e da quel lato nasce il vantaggio. Si mette poi a difendere, gestendo i movimenti di Valeri e Strefezza.

Grassi 6,5 - Diga in mezzo al campo, ma anche metronomo dalla squadra. E' lui a dettare i tempi, sia in fase di possesso palla ma anche e soprattutto senza. Tanta sostanza e tante letture a servizio della squadra.

Maleh 7,5 - Il digiuno è finito. Ci ha messo un po' per tornare il gol, ma ha deciso di farlo in grande stile. Solo una giocata del singolo poteva rompere l'equilibrio, ci ha pensato lui, con un bolide di controbalzo dalla lunga distanza che ha indirizzato la gara in un momento chiave della stagione.

Vandeputte 7 - Trova il primo gol in Serie A e l'esultanza racchiude tutte le emozioni. Una rete liberatoria, arrivata con un grande inserimento che premia una prestazione convincente. Una rete che ha concesso di gestire con più serenità e che consegna una vittoria che pesa. Dal 79' Thorsby sv

Bonazzoli 6,5 - In avvio è uno dei più vivaci, crea un paio di insidie alla difesa del Parma senza però riuscire a battere Suzuki. Si sacrifica anche tanto a servizio della squadra, nonostante i pochi palloni giocabili. Dal 67' Payero 6 - Spreca un buon contropiede, per il resto mette grande sostanza e attenzione e con l'elmetto contribuisce a difendere il risultato.

Sanabria 5,5 - Poco supportato, ma ci mette del suo a sparire dai radar. Si perde nonostante la poco attenta difesa del Parma, lavora poco con i compagni. Dal 67' Vardy 7 - Impatto perfetto sulla partita. I suoi movimenti mandano in bambola la difesa del Parma, serve l'assist del 2-0 e propizia il contropiede che per poco non porta al tris.

Marco Giampaolo 7 - Ritorno in grande stile per Giampaolo, che in pochi giorni ha rimesso insieme i pezzi e portato la Cremonese di nuovo in carreggiata. Una vittoria cruciale che arriva grazie ad una prestazione molto intelligente. Una vera iniezione di coraggio e fiducia in un finale di stagione che resta complicato, ma con questi tre punti l'obiettivo è ancora alla portata.