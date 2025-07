Ufficiale Parma, finita l'esperienza italiana di Mihaila. Ha firmato con il Rizespor

Secondo addio dell'estate del Parma, che saluta Valentin Mihaila. Questo il comunicato del club: "Parma Calcio comunica che Valentin Mihaila è stato ceduto a titolo definitivo al Çaykur Rizespor Kulübü. Dopo aver vissuto cinque stagioni insieme, il Club augura a Valentin le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale".

Oggi l'agente del giocatore, Giovanni Becali, ha parlato così della nuova avventura del giocatore: "Il Rize gioca bene, è una squadra di metà classifica. Potrebbe fare una sorpresa e raggiungere le coppe europee, almeno la Conference League. Oppure potrebbero salvarsi in grande stile, e allora lui potrebbe segnare gol e fornire assist. I grandi club non vedono l'ora di comprare talenti. Prima di tutto la salute. Lui sa giocare a calcio, ma è importante che sia sano. È in una squadra che non ha i problemi che aveva a Parma. È una squadra che compra giocatori, li lancia e li vende. Ci ha pensato a lungo. Il Lecce era più conveniente, ma finanziariamente la proposta era molto più bassa!"

Il calciatore aveva anche altre opzioni di trasferimento, inclusi altri club in Italia: "È un trasferimento importante per il Rize, hanno fatto uno sforzo finanziario. Hanno preso un giocatore dalla Serie A. Ora tocca a lui sfruttare questa seconda possibilità. Spero che sia in salute. Probabilmente sarà convocato in nazionale, dove è mancato solo quando era infortunato. Spero che sia al Rize che in nazionale maturi. A 25-26 anni è il momento di dare di più al calcio. Ho parlato con quelli del Lecce e mi hanno detto che era solo la loro seconda opzione. Avevano un'altra possibilità, con degli scambi. È meglio così. Mihăilă ha comprato una casa a Parma, e nei primi 5 anni di contratto, comprando una proprietà, le tasse sono più basse. Se torna in Italia dopo 1-2 anni, paga le tasse normali".