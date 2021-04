Parma, Hernani: "Avrei barattato tutti i miei gol con un campionato più tranquillo"

vedi letture

Al termine della sconfitta subita dal Parma contro il Crotone, il brasiliano Hernani ha commentato così il risultato a Sky Sport: "Mi fa piacere il gol di oggi e quelli che ho realizzato quest’anno, ma avrei cambiato tutto questo con il campionato dell’anno scorso che è stato più tranquillo di questo. Tutti noi abbiamo fatto poco, possiamo dare di più. Quello che abbiamo fatto non ha aiutato per trovare una posizione di classifica migliore che è quello che vogliamo noi. Finché possiamo, dobbiamo crederci. Dobbiamo onorare questa maglia che indossiamo, il Parma è un club importantissimo con una grande storia. Quello che dobbiamo fare è crederci fino alla fine“.

Si aspettava così la Serie A al suo arrivo in Italia?

"Giocavo allo Zenit, quando sono arrivato qui a Parma ho trovato tanta fiducia e il sorriso per giocare ancora a calcio. Quei dubbi che avevo sul giocare in un campionato importante e in una squadra importante sono andati via quando sono arrivato. Mi dispiace molto per questa situazione, non volevo che si creasse e volevo fare di più per questa squadra. Dobbiamo fare di più fino alla fine, onorare questa maglia".