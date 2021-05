Parma in B, Krause: "Sconfitta difficile in una stagione difficile". Ma promette: "Torneremo"

Kyle Krause prova a tenere alto il morale in casa Parma dopo la retrocessione in Serie B. Impresa ardua a pochi minuti dalla sconfitta contro il Torino, ma il patron promette che presto i ducali torneranno a solcare i palcoscenici della Serie A: "Una sconfitta difficile chiude una stagione difficile. Ai tifosi e alla città di Parma dico solo questo: Noi torneremo. #ForzaParma".

A difficult loss caps off a difficult season.

To the fans and city of Parma, I only say this:

We will be back. #ForzaParma

💛💙

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) May 3, 2021